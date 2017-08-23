Вандорн: теперь я могу просто сфокусироваться на своих выступлениях

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн прокомментировал решение команды сохранить его на 2018 год.



«Я очень рад, что команда объявила, что в следующем году я продолжу участвовать в гонках, так что теперь во второй половине сезона могу сосредоточиться лишь на своих выступлениях.



Я уже научился очень многому в первой половине сезона, многое узнал от своих инженеров, механиков, от Эрика Булье, Зака Брауна и Джонатана Нила, а также от Фернандо Алонсо, являющегося блестящим пилотом и превосходным напарником.

Я хочу сказать спасибо партнёрам и болельщикам «Макларена» за их лояльность и энтузиазм — они лучшие в этом бизнесе. Также хотел бы поблагодарить владельцев команды, которые продолжают верить в нас», — цитирует Вандорна пресс-служба команды.