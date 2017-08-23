Булье: талант и амбиции Вандорна заставляют нас верить в него

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье прокомментировал решение команды оставить Стоффеля Вандорна на сезон-2108.



«Когда в конце 2016 года мы объявили, что Стоффель Вандорн будет нашим гонщиком на 2017 год, то обозначили, что наш план состоит в том, чтобы сотрудничать с ним в течение ряда лет.



Этот план не изменился, и я очень счастлив подтвердить, что он продолжит за нас гоняться в следующем сезоне.



Как и все новички, он должен был многому научиться в первой половине сезона, но мы очень в него верили, и он становится всё лучше и лучше. Его товарищ по команде — тяжёлый соперник, и это даже преуменьшение, потому что он, возможно, на сегодняшний день лучший гонщик в этом спорте. Но солидный талант и амбиции Стоффеля позволяют нам верить в то, что он добьётся успеха с нами в будущем», — цитирует Булье пресс-служба «Макларена».