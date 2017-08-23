«Хонда» улучшила свой мотор благодаря сотрудничеству с Ilmor

«Макларен» столкнулся с дилеммой относительно планов по поставщику моторов на 2018 год. Британской команде предстоит в скором времени принять решение относительно того, продолжить сотрудничество с «Хондой» или же попытаться перейти на двигатели «Рено».



Решение могло бы оказаться простым, если бы не прогресс «Хонды» в улучшении двигателя в последних гонках. Тем не менее есть основания полагать, что «Хонда» добилась улучшений в своей силовой установке благодаря сотрудничеству со специалистом из компании Ilmor, сообщает Autosport со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.