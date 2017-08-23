Формула-2. Ник де Врис перешёл в команду Racing Engineering

Пилот выступающей в Формуле-2 команды Rapax Ник де Врис перейдёт в конюшню Racing Engineering. За новую команду он начнёт выступать уже с этапа в Бельгии, запланированного на ближайший уик-энд. В Racing Engineering голландский гонщик заменит Луи Делетраза, который отправится в обратном направлении. Напарником Делетраза во время этапа в Бельгии станет испанец Роберто Мери.



«Возможно, этот переход в середине сезона стал сюрпризом, но я очень рад присоединиться к Racing Engineering в Спа. Мы контактируем начиная с 2015 года, и здорово наконец получить возможность работать вместе», — прокомментировал свой переход де Врис, слова которого приводит официальный сайт чемпионата.