Холовчик: у Кубицы мотивации хватит на троих

Польский раллист Кшиштоф Холовчик считает, что его соотечественник Роберт Кубица отлично мотивирован на возвращение в Формулу-1.

«В „Рено“ очень довольны, потому что популярность Кубицы растёт. В Польше снова начинают интересоваться Формулой-1.

У Роберта феноменальная психология. Его мотивации хватит на троих", — приводит слова Холовчика Radio Szczecin.

Нынешним летом Кубица провёл тесты современного болида Ф-1 за «Рено» на трассе «Хунгароринг». Кубица не выступал в Ф-1 с 2010 года. Перед сезоном-2011 он попал в аварию, в которой сильно повредил руку.