Вольф: в ближайшие годы моторы станут самыми дешёвыми в истории Формулы-1

Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что новое соглашение с ФИА делает цены на моторы крайне низкими и дальнейшее их понижение не имеет смысла.

«Разработка мотора требует больших денег. Моторные департаменты всех нынешних производителей убыточны, чего быть не должно. Мы пытаемся справиться с этим.

С другой стороны, мы договорились с ФИА понизить цены на моторы в ближайшие годы до самых низких отметок в истории Формулы-1. Когда вы получаете такие моторы за $ 12-14 млн, к чему мы стремимся, я не понимаю, как кто-то может называть их слишком дорогими.

Это 5 % трат больших команд, и 8-10 % трат маленьких. Приемлемо ли это для спорта, связанного с моторами? Некоторые команды выдвигают односторонние аргументы, чтобы ещё понизить цену и в то же время тратить 200 млн на шасси", — цитирует Вольфа Autosport.