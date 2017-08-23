Ралли Турции заменит Польшу в календаре WRC в 2018 году

Ралли Польши пропадёт из календаря WRC в 2018 году. Его место займёт вернувшееся Ралли Турции.

Польша принимала этап WRC четыре года подряд, но в 2015-м столкнулась с проблемами безопасности из-за плохого контроля за фанатами. В нынешнем сезоне проблемы повторились и ФИА решила убрать этап из календаря. Изменения должны быть утверждены на Всемирном совете по автоспорту в сентябре.

«Нам жаль терять Польшу, это невероятно важный рынок, но по причинам безопасности ФИА решила не проводить его в следующем году», — цитирует промоутера WRC Оливера Сиеслу Autosport.