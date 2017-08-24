Норрис: моё будущее зависит от решения Алонсо

Лидер Формулы-3 и участник молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис сообщил, что его следующий карьерный шаг зависит от решения Фернандо Алонсо. В конце нынешнего года истекает контракт Алонсо с «Маклареном», и он пока не решил, останется ли в команде из Уокинга.

«Всё сильно зависит от того, что в следующем году будет делать Алонсо. „Макларен“ прилагает все усилия, чтобы сохранить его. Он невероятно хороший пилот, что показал в этом году с неидеальной машиной», — сказал Норрис в эфире Sky Sports.