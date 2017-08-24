Мик Шумахер проведёт демозаезды в Спа за рулём «Бенеттона» отца

Мик Шумахер, 18-летний сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, проведёт демозаезды за рулём одного из отцовских болидов по ходу Гран-при Бельгии, который состоится в ближайший уик-энд. Представитель семейства Шумахеров Сабина Кем в интервью Reuters сообщила, что Мик будет пилотировать «Бенеттон» 1994 года. Таким образом, Шумахер-младший отметит 25-ю годовщину со дня первой победы отца в Спа (в 1992 году).

Мик Шумахер в настоящее время гоняется в европейской Формуле-3, где располагается на 11-м месте в личном зачёте.