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Уэббер: Алонсо — лучший гонщик в мире

24 августа 2017, четверг. 12:55 Авто

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер считает, что пилот «Макларена» Фернандо Алонсо всё ещё является лучшим в этом виде спорта.

«Это большое разочарование для Формулы-1, большое разочарование для «Хонды» и «Макларена». Они («Макларен») вернули Фернандо и ожидали конкурентоспособности от двигателя, но этого не случилось. Последние 24 месяца он старается изо всех сил и не мог бы выступать лучше. Его потенциал всё ещё невероятен. По воскресеньям он, возможно, лучший в мире. Так что это (конкурентоспособность «Макларена») разочаровывает», — цитирует Уэббера Planetf1.

Источник: Planet F1 Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Марк Уэббер Фернандо Алонсо
Новости. Авто
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