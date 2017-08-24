Уэббер: Алонсо — лучший гонщик в мире

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер считает, что пилот «Макларена» Фернандо Алонсо всё ещё является лучшим в этом виде спорта.



«Это большое разочарование для Формулы-1, большое разочарование для «Хонды» и «Макларена». Они («Макларен») вернули Фернандо и ожидали конкурентоспособности от двигателя, но этого не случилось. Последние 24 месяца он старается изо всех сил и не мог бы выступать лучше. Его потенциал всё ещё невероятен. По воскресеньям он, возможно, лучший в мире. Так что это (конкурентоспособность «Макларена») разочаровывает», — цитирует Уэббера Planetf1.