Ферстаппен: Ландо Норрис — будущая звезда

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что пилот Формулы-3 Ландо Норрис может стать будущей звездой Формулы-1. На данный момент Норрис лидирует в личном зачёте Ф-3.



«Ландо Норрис — очень силён, и ему всего 17 лет. Ясно, что его результаты многообещающие, и я думаю, что он является гонщиком, о котором мы в будущем будем часто слышать. В Формуле-3 я сам многому научился и обнаружил, что эти машины не так сильно отличаются от болидов Ф-1. Я уверен, что опыт в Ф-3 — это причина, по которой я так быстро попал в Формулу-1», — цитирует Ферстапена F1Today.