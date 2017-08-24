Росберг впечатлён мотивацией Алонсо

Действующий чемпион мира в Формуле-1 Нико Росберг признался, что его впечатляет уровень мотивации, который удаётся поддерживать гонщику «Макларена» Фернандо Алонсо. Сам немец, завершивший карьеру после завоевания титула в 2017 году, признался, что не смог бы оставаться в Формуле-1 столь же долго. Алонсо же по-прежнему мечтает завоевать третий титул чемпиона мира



«Лично я после стольких лет борьбы за титул не смог бы делать это. Мне бы не хватало мотивации», — цитирует Росберга немецкое издание Auto Bild.