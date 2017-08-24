Перес расстроен недоступностью мест в топ-командах

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал ситуацию с недоступностью свободных мест в топ-командах Формулы-1.



«Лично я думаю, что так было всегда. Места в топ-командах освобождаются крайне редко. Посмотрите на Боттаса, он оказался в «Мерседесе» лишь после ухода Нико Росберга.



Лично меня расстраивает ситуация, сложившаяся в спорте в настоящий момент, когда за титул борются одна или две команды, имеющие большой отрыв от остальных. И если вы не выступаете за одну из этих команд, то вам очень сложно», — цитирует Переса Autosport.