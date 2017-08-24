Штайнер: в обнимашках Магнуссена с Хюлькенбергом нет необходимости

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не видит необходимости в публичном примирении между пилотом его команды Кевином Магнусеном и гонщиком «Форс Индия» Нико Хюлькенбергом. После гонки Гран-при Венгрии, в которой между пилотами произошёл контакт, они обменялись словесными выпадами в адрес друг друга в прямом эфире. Нико назвал своего оппонента самым неспортивным гонщиком в Пелотоне, на что Кевин ответил ему: «Оближи мои шары».



«На каком-то этапе никто уже не хочет слушать старые новости. Ничего больше не нужно говорить. И я не думаю, что нужны обнимашки между Нико и Кевином. У нас есть своя точка зрения, у него — своя.



Мы просто двигаемся дальше. Мы много чего узнали о том, что можно делать в первом повороте, и я думаю, Кевин готов к этому, и мы снова отправляемся на гонки. Это было весело, но всё веселье актуально до определённой даты. Если продолжать спекулировать на чём-то, то это устаревает», — цитирует Штайнера ESPN.