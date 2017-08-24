Палмер: мне нужно повторить возрождение образца второй половины сезона-2016

Пилот «Рено» Джолион Палмер уверен, что сильные выступления во второй половине сезона помогут ему сохранить место в команде из Энстоуна.



«В прошлом году я был в такой же ситуации, как и сейчас, и я не думал о следующем сезоне, а просто думал о хороших гонках. Я провёл хорошие гонки, и тогда всё сложилось как надо. В прошлом году у меня была намного лучшая вторая половина сезона, и очевидно, что мне нужно сделать то же самое (в этом году). Я знаю, что могу это сделать, просто стараюсь сложить всё воедино, чтобы добиться результата. Я сделал это в прошлом году, могу это сделать и в нынешнем», — цитирует Палмера Autosport.