Хэмилтон: Феттель не хочет быть моим напарником

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уверен, что Себастьян Феттель из «Феррари» не захочет переходить в «Мерседес» и выступать вместе с ним.

«Очень маловероятно, что он окажется здесь. Не думаю, что он хочет быть моим напарником… Я всегда готов бороться с любым соперником.

Я утверждаю очевидное, но знаю, что он не хочет быть моим напарником. Он был бы не в том положении, какое у него сейчас, в плане работы команды", — приводит слова Хэмилтона ESPN.

Контракт Феттеля с «Феррари» истекает в конце нынешнего сезона.