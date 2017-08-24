Феттель: в ближайшие две недели не жду новостей о контракте

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель сообщил, что новостей о его контракте на 2018 год не будет до конца Гран-при Италии. Нынешнее соглашение немца с «Феррари» истекает в конце нынешнего сезона.

«Я пока не знаю. В какой-то момент новости будут. Скоро ли? Зависит от того, что вы понимаете под этим словом. Пока новостей нет, и мы сосредоточены на гонке, а не на них. И на следующей неделе будет то же самое. Так что в ближайшие две недели я новостей не ожидаю», — приводит слова Феттеля Crash.