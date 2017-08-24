Квят: угроза дисквалификации на мой подход не повлияет

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что угроза дисквалификации не повлияет на его подход к гонкам. На счету Квята 10 штрафных очков, и если их количество дойдёт до 12, он будет дисквалифицирован на одну гонку.

«Это не повлияет. Мы с командой об этом знаем и, конечно, постараемся не получить эти очки. Это очевидно. С этим ничего нельзя поделать. То, что мы получили эти очки в Венгрии, большое разочарование. Но такое случается», — цитирует Квята Autosport.

Также россиянин прокомментировал свои результаты в нынешнем сезоне.

«Я фантастически провёл сезон-2015, когда набрал большинство очков „Ред Булл“. В этом году я стараюсь, но по разным причинам не складывается. Хочу принести „Торо Россо“ много очков, и у меня есть на это вторая половина сезона», — сказал Квят.