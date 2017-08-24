«Феррари» обновила подвеску, крылья и днище перед Гран-при Бельгии

«Феррари» представила обновления аэродинамической части болида в преддверии Гран-при Бельгии. «Скудерия» перепрофилировала переднее крыло и концевую пластину, чтобы машина лучше работала на трассах, требующих низкого лобового сопротивления.

Также «Феррари» изменила конфигурацию отверстий над задними колёсами. Вместо семи отверстий, которые были на болиде в Венгрии, в Бельгии их будет шесть.

На переднюю подвеску был установлен третий демпфер. Изменения должны повлиять на дорожный просвет и угол наклона, чтобы снизить лобовое сопротивление, сообщает Autosport.

Фото изменённого болида «Феррари» доступно в "твиттере".