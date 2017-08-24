Вандорн: отношения с Алонсо хорошие, но не мне решать, кто будет моим напарником

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн, заявил, что ему комфортно работать с напарником по команде Фернандо Алонсо, вместе с тем отметив, что решение о том, продолжится ли это сотрудничество в следующем году, будет принимать только испанец.

«Не мне решать, кто будет моим напарником в следующем году. У нас с Фернандо отличные отношения. Мы работаем с ним очень хорошо. Сейчас известно, что его контракт истекает по завершении сезона, так что он будет принимать самостоятельное решение.

Что касается продления моего контракта, то я не сомневался, что это случится. Команда поддерживает меня, кроме того, пару лет я был частью её молодёжной программы и здесь знакомы с моими возможностями. Приятно видеть, что «Макларен» на 100% поддерживает меня и я, определённо, смотрю в будущее с этой командой", — приводит слова бельгийца официальный сайт ФИА.