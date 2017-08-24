Райкконен считает, что он по-прежнему способен сражаться за титул

Пилот «Феррари» Кими Райкконен дал очередной комментарий по поводу продления контракта со Скудерией, отметив, что не сделал бы этого, если бы не был уверен в своей способности бороться за титул.

«Остаюсь в Формуле-1 исключительно из-за гонок. Если бы не чувствовал, что способен ехать быстро и не получал бы от этого удовольствия, меня бы здесь уже не было.

Буду в спорте до тех пор, пока чувствую, что мне по-прежнему хватает сил выигрывать гонки и бороться за титул. Если это ощущение пропадёт, я буду первым, кто примет решение уйти.

Каковы мотивы «Феррари» работать со мной? Вам следует задать этот вопрос руководству. Честно говоря, моей целью было остаться тут и на следующий год. Остальное не важно. Каковы их мотивы? Спросите у них, что мне ещё сказать?" — приводит слова финна Autosport.