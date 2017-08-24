Алонсо: Вандорн — важная часть для будущего «Макларена»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал решение команды продлить сотрудничество со Стоффелем Вандорном, отметив, что это было правильным ходом со стороны руководства.

«Я приму решение о своём будущем тогда, когда захочу и продление „Маклареном“ сотрудничества с Вандорном не меняет ничего. Новое соглашение со Стоффелем выглядит вполне логичным. Он делает фантастическую работу в своём дебютном сезоне и надеюсь, что он будет прогрессировать и в следующем году.

Будь у него более конкурентоспособная машина, он бы показал весь свой талант. Уверен, что Вандорн — важная часть для будущего «Макларена», так что это было правильное решение", — приводит слова испанца GPUpdate.