Хэмилтон: для меня является честью достигнуть отметки в 200 гонок

Предстоящая гонка на Гран-при Бельгии станет двухсотой в Формуле-1 в карьере пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Британец по-прежнему не верит, что достиг этого рубежа и говорит, что, несмотря на такой опыт, всё ещё чувствует себя молодым.

«Это просто сумасшествие, подумать только, как долго я нахожусь в Формуле-1. Для меня является честью достигнуть отметки в 200 гонок. И поверьте мне, глубоко в сердце я всё ещё чувствую себя молодым. Я помню свою первую гонку, а теперь их 200 — потрясающе.

Я доволен тем, чего я добился. Но я амбициозен и хочу большего. Этот спорт полон вызовов», — приводит слова британца официальный сайт Формулы-1.