Формула-1. Гран-при Бельгии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 25 августа, на автодроме «Спа-Франкоршам» состоятся пятничные тренировки 12-го этапа сезона-2017 Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Первая сессия свободной практики стартует в 11:00 по московскому времени, вторая начнётся в 15:00.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободной практики Формулы-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бельгии



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Бельгии