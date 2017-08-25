Риккардо: агрессия Ферстаппена на первом круге обусловлена юностью

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо пояснил свой комментарий относительно Макса Ферстаппена в Венгрии, когда назвал его не умеющим проигрывать. Тогда Ферстаппен совершил на первом круге манёвр, в результате которого выбил напарника из гонки.



«Я назвал его не умеющим проигрывать без всякого умысла, не вкладывая в это выражение какого-то глобального контекста… У него был не лучший старт, и он тут же попытался отыграться. Хорошо, на внутренней траектории было пространство, но это всегда как прохождение сквозь горлышко бутылки. Это одна из тех небольших вещей, которые он делает не в первый раз. Но слабость ли это?



Я не знаю, является ли это слабостью, но с возрастом это сгладится, вероятно, сейчас это обусловлено юностью. Я не пытаюсь его учить. Но он не первый раз исполняет такое на первом круге», — цитирует Риккардо Crash.