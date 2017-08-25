«Феррари» покажет исторические машины в Монце в честь своего 70-летия

Феррари продемонстрирует часть своих исторических машин по ходу Гран-при Италии, который будет проходить с 1 по 3 сентября в Монце. Таким способом «Скудерия» желает отметить 70-летие со дня основания компании «Феррари».



Перед началом гонки в Монце будут продемонстрированы исторические машины «Феррари», а также новейший гиперкар Aperta, которые проедут по кругу трассы Монца.



Также показ исторических машин будет проходить между сессиями Формулы-1 и Формулы-2 по ходу гоночного уик-энда, информирует GPUpdate.