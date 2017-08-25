Алонсо начал переговоры с «Маклареном» о перспективах на 2018 год

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо признался, что уже ведёт некоторые переговоры с британской командой относительно перспектив на следующий год. Текущий контракт испанца с командой рассчитан до конца 2017 года.



«Двигатель на самом деле не окажет ключевого влияния. Что я буду делать дальше, будет диктовать скорость и условия предложения на следующий год. Комапнда поделилась со мной всем, что касается дискуссий о моторе на следующий год. Я делюсь с ними своими мыслями, а они говорят мне о своих шагах.



В «Хонде» трудятся день и ночь, чтобы улучшить свой мотор, но трудно предсказать, что произойдёт через шесть или семь месяцев и насколько вы сможете улучшиться. Я уверен, что они сделают всё возможное и добьются как можно большего прогресса», — цитирует Алонсо Sky Sports.