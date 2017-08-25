Райкконен — лучший на первой тренировке Гран-при Бельгии, Квят — девятый

В Спа состоялась первая тренировка Гран-при Бельгии, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Кими Райкконен. Второй результат продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а замкнул первую тройку Себастьян Феттель из «Феррари».

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал девятым. Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса в начале сессии угодил в аварию и вынужден был провести оставшуюся часть тренировки в боксах.

Формула-1. Гран-при Бельгии. 25 августа. Первая тренировка

1. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) — 1:45.502

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.053

3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.145

4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.800

5. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.850

6. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.922

7. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +1.944

8. Эстебан Окон (Force India) +2.168

9. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.349

10. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.363

11. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +2.428

12. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2.535

13. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.750

14. Серхио Перес (Force India) +2.950

15. Лэнс Стролл (Williams) +3.039

16. Кевин Магнуссен (Haas) +3.113

17. Ромен Грожан (Haas) +3.124

18. Маркус Эрикссон (Sauber) +4.658

19. Паскаль Верляйн (Sauber) +5.761

20. Фелипе Масса (Williams) — без времени.