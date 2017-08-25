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Палмер по ходу летнего перерыва в Ф-1 поднялся на Килиманджаро

25 августа 2017, пятница. 13:22 Авто

Гонщик «Рено» Джолион Палмер, воспользовавшись летним перерывом, совершил восхождение на гору Килиманджаро.

«Это было что-то иное по сравнении с тем, чтобы сидеть дома и расслабляться. Я подумал: «Почему бы и нет?»

Шесть дней подьёма были довольно лёгкими, после был день, проведённый на вершине. Спуск занял восемь часов. На высоте в 19 тыс. футов ( 5800 метров) при температуре минус 44 с холодным ветром было довольно зябко.

На горе нет контакта с внешним миром, так что я провёл целую неделю, не зная, что происходит в мире. Было приятно отключиться от всего и сосредоточиться на восхождении на гору. Я очистил свой разум перед возвращением в безумие Формулы-1», — цитирует Палмера ESPN.

Фото доступно в официальном «инстаграме» Палмера.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Джолион Палмер Фото
Новости. Авто
25 августа 2017, пятница
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