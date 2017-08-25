У Переса всё ещё нет нового контракта с «Форс Индия»

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес признался, что у него по-прежнему нет контракта на сезон-2018.



«К сожалению, сообщать не о чем. Как вы знаете, решение зависит не только от меня, так как все свои действия я координирую с моими спонсорами. Надеюсь, что к тому времени, как мы отправимся в Азию, будет больше ясности», — приводит слова Переса интернет-издание Grandprix.



Ранее в этом месяце операционный директор «Форс Индия» Оттмар Зафнауэр заявил, что команда близка к продлению контракта с мексиканским гонщиком.

«Форс Индия»: Перес близок к подписанию нового контракта