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У Переса всё ещё нет нового контракта с «Форс Индия»

25 августа 2017, пятница. 14:32 Авто

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес признался, что у него по-прежнему нет контракта на сезон-2018.

«К сожалению, сообщать не о чем. Как вы знаете, решение зависит не только от меня, так как все свои действия я координирую с моими спонсорами. Надеюсь, что к тому времени, как мы отправимся в Азию, будет больше ясности», — приводит слова Переса интернет-издание Grandprix.

Ранее в этом месяце операционный директор «Форс Индия» Оттмар Зафнауэр заявил, что команда близка к продлению контракта с мексиканским гонщиком.

«Форс Индия»: Перес близок к подписанию нового контракта
Источник: GrandPrix Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Серхио Перес контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
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