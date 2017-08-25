Хэмилтон считает, что «Мерседесу» следует сохранить Боттаса

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что для немецкой команды было бы логично продлить контракт с Валттери Боттасом на следующий сезон. Текущее соглашение с финским гонщиком рассчитано до конца 2017 года.



«Я не верю, что кто-то из боссов или членов команды недоволен тем, что есть на данный момент, поэтому мне трудно поверить, что они изменят это», — приводит слова Хэмилтона Grandprix.



Ранее сообщалось, что сам Хэмилтон нацелился на продление контракта с «Мерседесом» на 2019-2021 годы.

Хэмилтон намерен подписать с «Мерседесом» новый трёхлетний контракт