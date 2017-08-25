Хорнер: не думаю, что «Рено» сможет обеспечить моторами «Макларен»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не считает возможным переход «Макларена» на моторы «Рено». На данный момент французский производитель обеспечивает силовыми установками свою заводскую команду, а также «Ред Булл» и «Торо Россо». «Макларен» использует двигатели «Хонды», однако не очень доволен сотрудничеством с японским производителем.



«Я не думаю, что «Рено» может обеспечивать четвёртую команду. Не думаю, что у них есть возможность делать это. Кроме того им понадобится одобрение ФИА, чтобы делать то, что я не считаю возможным.



Вопрос для ФИА состоит в том, сможет ли «Рено» поставлять моторы более чем трём командам. Также я не могу представить, чтобы они согласились выдавить «Хонду» из Формулы-1», — цитирует Хорнера Sky Sports.