Магнуссен не намерен извиняться перед Хюлькенбергом за инцидент в Венгрии

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен не собирается извиняться перед гонщиком «Рено» Нико Хюлькенбергом за грубое высказывание в его адрес.



После гонки Гран-при Венгрии, в которой между пилотами произошёл контакт, они обменялись словесными выпадами в адрес друг друга в прямом эфире. Нико назвал своего оппонента самым неспортивным гонщиком в Пелотоне, на что Кевин ответил ему: «Оближи мои шары».



«После этого я просмотрел видеозапись инцидента, с моей стороны был жёсткий манёвр. Я стараюсь изо всех сил, и да, иногда я выхожу за пределы. Но я здесь не для того, чтобы искать себе друзей, я здесь для того, чтобы давать результат. Мы не общались с ним (Хюлькенбергом) и не будем», — цитирует Магнуссена Ekstra Bladet.