Феттель: не совсем доволен машиной

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги пятничных свободных практик на Гран-при Бельгии, на которых ему удалось показать третье и пятое время. По его словам, он не совсем доволен работой болида.

«Не особо сравнивал свою работу с другими. Но пока я не совсем доволен машиной, так что думаю, что мы всё ещё будем прибавлять», — приводит слова немца Sky Sports.

Отметим, что партнёр Феттеля по команде Кими Райкконен во время первой практики показал лучшее время, а во второй сессии стал вторым, уступив лишь гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.