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Феттель: не совсем доволен машиной

25 августа 2017, пятница. 17:26 Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги пятничных свободных практик на Гран-при Бельгии, на которых ему удалось показать третье и пятое время. По его словам, он не совсем доволен работой болида.

«Не особо сравнивал свою работу с другими. Но пока я не совсем доволен машиной, так что думаю, что мы всё ещё будем прибавлять», — приводит слова немца Sky Sports.

Отметим, что партнёр Феттеля по команде Кими Райкконен во время первой практики показал лучшее время, а во второй сессии стал вторым, уступив лишь гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Бельгии
Новости. Авто
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