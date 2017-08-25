Абитебуль: «Рено» не получил точного ответа, способен ли вернуться Кубица

Глава «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал возможное возвращение Роберта Кубицы в «большие призы», отметив, что окончательного ответа по этому вопросу ещё нет.

«Получили ли мы точный ответ на вопрос о том, способен ли вернуться Кубица? Нет. Он очень талантлив и фантастический пилот, и он очень голоден до выступлений. Он очень хочет вернуться в Формулу-1 или в другие гонки. Но способен ли он это сделать? Чтобы понять это, предстоит сделать много работы.

Мы попробуем это сделать, однако существуют некоторые ограничения. Мы хотим организовать ему дополнительные тесты, но это будет сложно организовать, учитывая временные рамки работы. Но на протяжении следующих двух-трёх недель мы определимся с тем, что можем предложить ему в дальнейшем", — приводит слова Абитебуля BBC.