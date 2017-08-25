Райкконен: «Феррари» может быть быстрее

Пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился впечатлениями от пятничных свободных практик на Гран-при Бельгии. По итогам первой сессии финн показал первое время, а во время дневной сессии уступил лишь Льюису Хэмилтону, продемонстрировав второй результат.

«Я думаю, что мы ближе к „Мерседесу“, чем кажется многим. Конечно, мы можем быть быстрее, так что посмотрим, как сложится наш день в субботу», — приводит слова Райкконена Sky Sports.

Партнёр Райкконена по команде Себастьян Феттель в ходе пятничных практик на Гран-при Бельгии сумел показать третий и пятый результаты.