В «Рено» не против сотрудничества с «Маклареном», но не «любой ценой»

Глава «Рено» Сириль Абитебуль признал, что в теории французский концерн готов поставлять двигатели команде «Макларен», однако это вряд ли произойдёт в сезоне-2018, поскольку «Рено» и так поставляет моторы трём командам, включая собственную заводскую.

«Мне нравится идея работы с великими командами, а „Макларен“ — именно такая, но не работы любой ценой. Я не говорю про цену. Очевидно, что я не хочу навредить тому, что мы сейчас выстраиваем в заводской команде „Рено“: она должна оставаться нашим главным приоритетом.

Мы не слишком хотим снабжать моторами четвёртую команду. Очевидно, что в этом году у нас определённые проблемы с надёжностью, и прибавка ещё одного клиента не была бы шагом в правильном направлении, пусть даже, как мы предполагаем, в следующем году двигатель станет более надёжным. Становится слишком поздно для того, чтобы получать ещё одного клиента. Но если бы у нас в сумме оставалось три клиента, то мы были бы открыты для обсуждений", — приводит слова Абитебуля BBC.