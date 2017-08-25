Сайнс: машина была быстрее, чем мы ожидали

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от свободных практик на Гран-при Бельгии, дав понять, что остался доволен пятничными заездами и работой болида.

«Это был хороший день. Мы были быстрее, чем ожидали перед приездом в Бельгию, что не может не радовать. С другой стороны, мы знаем, что в субботу наши конкуренты обычно совершают больший прогресс, чем мы, так что нам нужно быть внимательными, если мы хотим оставаться в топ-10. Как бы то ни было, я рад тому, как начался уик-энд.

Что касается погоды, то я не удивлён, ведь это Спа. Для меня это седьмой уик-энд здесь, и каждый раз я становлюсь свидетелем подобных явлений. Солнечная погода сменяется дождливой. Это типично для этого места, и к этому необходимо быть готовым", — приводит слова испанца пресс-служба «Торо Россо».

На пятничных практиках Гран-при Бельгии Сайнс показал седьмое и девятое время.