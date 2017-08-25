Хэмилтон: для «Мерседеса» уик-энд начался наилучшим образом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги пятничных свободных практик на Гран-при Бельгии, на которых британец продемонстрировал второе и третье время.

«Здорово вернуться. Это была одна из лучших пятниц в сезоне. Машина была сильна сразу же, как только покинула боксы. В начале первой сессии мы сделали кое-какие правильные шаги в плане настроек. Всё это вдохновляет. Похоже, что результаты на длинных сериях достаточно плотные, но уик-энд для „Мерседеса“ начался наилучшим образом», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».