Вассёр: «Заубер» никогда не станет «командой Б»

Глава «Заубера» Фредерик Вассёр заявил, что его команда не рассматривает возможности пойти по пути «Хааса» и получать от «Феррари» максимально возможное число узлов.

«Хорошо, что нам будет поддерживать одна из топ-команд — и не только технически. Мы хотим развивать с „Феррари“ свой собственный проект, с их мотором и коробкой в сердце машины, но мы можем увеличить число деталей, которые мы получаем из Маранелло. У нас в „Заубере“ очень хорошая инфраструктура, а у „Хааса“, вероятно, нет. У нас один из лучших аэродинамических тоннелей, например. Возможно, в какой-то момент мы найдём способ сотрудничать ещё сильнее, но мы не станем „командой Б“ или командой-клиентом», — приводит слова Вассёра Grandprix.

Также руководитель «Заубера» заявил, что команда ещё не принимала решения о составе пилотов на сезон-2018: «Я знаю, что вы будете спрашивать меня насчёт гонщиков. Но нам только предстоит обсуждать ситуацию и принять решение в следующие несколько недель.