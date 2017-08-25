Боттас: на старте сессии не чувствовал себя комфортно

Пилот «Мерседеса» Валтерри Боттас прокомментировал итоги пятничных свободных заездов на Гран-при Бельгии, отметив, что болид работал не самым лучшим образом.

«Сложный день. У нас были некоторые проблемы с настройками на старте сессии, и я не чувствовал себя комфортно, но в дальнейшем всё становилось лучше и мы сделали большой шаг. Скорость машины в целом неплохая, тем не менее нам нужно ещё сделать много, чтобы привести болид в оптимальное состояние. Длинная серия была прервана из-за дождя, но это случилось со всеми. Как бы то ни было, я рад, что успел проехать хоть несколько кругов с полным баком», — приводит слова финна пресс-служба «Мерседеса».