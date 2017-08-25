Алонсо: уик-энд будет сложным, но, возможно, погода поможет нам

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо остался недоволен результатами пятничных свободных практик на Гран-при Бельгии, вместе с тем выразив надежду, что в следующие дни уик-энда погодные условия сыграют на руку команде.

«Наверное, Спа — лучший автодром в мире и каждый круг здесь великолепен. Должен сказать, что мы очень много теряли на прямых, так что нам здесь непросто. У нас был неудачный день, особенно это касается первой сессии, когда мы испытывали проблемы. Вторая сессия прошла обычно, и, в конечном итоге, мы получили болид с которым можно поработать на протяжении ночи и надеяться, что это поможет завтра выиграть несколько десятых.

Когда начался дождь, мы вышли из боксов, чтобы проверить работу болида в таких условиях, но мы не ожидали, что дождь будет настолько сильным, потому я быстро вернулся обратно, чтобы не повредить болид.

Если хотим заработать очки, нам нужно провести хорошую квалификацию, старт гонки и разработать правильную стратегию. Уик-энд будет сложный, но, возможно, погода поможет нам", — приводит слова испанца пресс-служба «Макларена».