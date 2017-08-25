Маркелов надеется на сильную гонку в Спа, несмотря на девятое место

Пилот команды Формула-2 Russian Time Артём Маркелов прокомментировал итоги квалификации на этапе в Бельгии, на которой ему удалось показать девятый результат.

«У меня хорошие воспоминания от Спа, ведь здесь я завоевал первый подиум в основной гонке два года назад. Это памятная для меня гонка, и я с нетерпением жду похожего выступления завтра, пусть даже буду стартовать с более далёкой позиции, чем хотелось бы.

Здорово выступать на такой петляющей трассе и с такими испытаниями, как «Красная вода», «Пуон» и «Бланшимон». Эта трасса очень сильно отличается от прошлой в Будапеште", — приводит слова Маркелова пресс-служба его команды.