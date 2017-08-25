Феттель: знаю, что могу быть быстрее

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от свободных практик на Гран-при Бельгии, выразив уверенность, что на протяжении уик-энда он будет способен прибавить в скорости.

«Я не вполне доволен, но в целом, думаю, машина ведёт себя нормально. Нам просто нужно собрать всё воедино. Это хороший автодром, и здесь хорошее сцепление, так что пилотировать здесь весело. Невзирая на то что я не знаком с прогнозом погоды на завтра, думаю, всё будет хорошо. Хотя тут не так просто собрать всё воедино, потому что круг достаточно длинный.

Сегодня мне было сложно найти нужный ритм, но на длинных сериях я был неплох. Машина способна быть быстрой, так что мне нужно лучше делать свою работу, я могу быть быстрее.

В целом же оценить ситуацию по одной пятнице сложно, ведь завтра все будут прибавлять. Если и мы сможем это сделать, то будем близки к соперникам. Мы здесь для того, чтобы дать хороший бой конкурентам", — приводит слова Феттеля пресс-служба «Феррари».