Стролл: в поворотах «Уиьямс» испытывает те же проблемы, что и в Австрии

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл поделился мыслями относительно пятничных практик на Гран-при Бельгии, посетовав на проблемы с которыми сталкивается болид, во время прохождения быстрых поворотов.

«Мы находимся не там, где рассчитывали быть. Нам нужно преодолеть проблемы, которые мы испытываем со скоростью, при прохождении быстрых поворотов. У нас те же проблемы, с которыми мы столкнулись в Австрии и в Великобритании. Нам нужно решить проблемы с балансом и понять, что нужно сделать, чтобы быть более конкурентоспособными завтра. Но много людей уже работают над этим, и, уверен, что после брифинга мы поймём больше», — приводит слова канадца пресс-служба «Уильямса».