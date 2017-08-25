Леклер: Райкконен заслужил новый контракт с «Феррари»

Пилот молодёжной программы «Феррари» Шарль Леклер, выступающий в нынешнем сезоне в Формуле-2, поделился мыслями относительно продления контракта Кими Райкконеном со Скудерией.

«Ожидал, что Райкконен останется в „Феррари“ ещё на один сезон, и он заслужил это. Я всё ещё очень молод, и попасть в „Феррари“ в первый же год было бы очень большим карьерным взлётом. Надеюсь, в следующем году получу место в „Заубере“, посмотрим, как сложится ситуация.

Сейчас же я полностью сфокусирован на выступлении в Формуле-2, а в конце года мы изучим возможности", — цитирует Леклера Autosport.