Перес обвинил Магнуссена в преднамеренной агрессии

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес остался недоволен манёврами, которые предпринял гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен на свободной практике Гран-при Бельгии в пятницу. По мнению мексиканца, оппонент преднамеренно вёл крайне агрессивную борьбу во время прохождения восьмого поворота.

«Магнуссен преднамеренно смещался передо мной, ведь он только прошёл меня и знал, что я там. Не знаю, почему разозлился Кевин, но это не лучшая реакция. В конце концов, он ведёт себя таким образом уже не первую гонку. Учитывая то, на какой скорости мы работаем, это нехорошо и может закончиться очень тяжёлым инцидентом. Потому я поднял эту тему и надеюсь, что Чарли Уайтинг будет держать это в голове. Ведь завтра такой же инцидент может повториться, но будет слишком поздно», — приводит слова Переса Autosport.

Минувший этап чемпионата также запомнился скандалом, связанным с Магнуссеном. Тогда датчанин спровоцировал инцидент с пилотом «Рено» Нико Хюлькенбергом.