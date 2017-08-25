Верляйн потеряет пять позиций на старте Гран-при Бельгии

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн будет оштрафован на пять мест на старте гонки Гран-при Бельгии, сообщает официальный сайт ФИА. Причиной этому послужила замена коробки передач на болиде немца. Ранее по этой же причине на пять мест был оштрафован и напарник Верляйна по команде — Маркус Эрикссон.

На сегодняшних свободных практиках Верляйн дважы показал 19-й результат. В общем зачёте чемпионата он занимает 16-е место, имея в активе 5 очков, при этом пилот в связи с травмой, пропустил две стартовые гонки сезона.