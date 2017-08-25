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Хюлькенберг: это была неплохая пятница, и мы показали достойный темп

25 августа 2017, пятница. 23:56 Авто

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями от пятничных свободных практик на Гран-при Бельгии.

«Конец дня был немного смазан из-за дождя, но у нас была неплохая пятница, и мы показали достойный темп в условиях сухой трассы. Мы провели привычную работу с настройками и сделали шаг вперёд в отношении баланса и работы на треке. Будет интересно посмотреть на то, какая погода будет нас ждать в субботу и воскресенье. Сегодня мы не ожидали такого дождя, но в этом и заключается одна из прелестей Спа», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».

На практиках в пятницу Хюлькенберг сумел показать двенадцатое и седьмое время.

Источник: Renault Sport Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Нико Хюлькенберг Формула-1 Гран-при Бельгии
Новости. Авто
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