Палмер: начало уик-энда получилось хорошим, надеюсь, что он так и продолжится

Пилот «Рено» Джолион Палмер поделился впечатлениями от свободных практик на Гран-при Бельгии, выразив удовлетворение началом уик-энда.

«Мне нравится автодром в Спа, потому приятно было сделать здесь хорошую работу на протяжении дня. К концу первой сессии болид был очень хорош. Вторая практика была прервана дождём, но мы сумели понять, как работают шины, ещё до того, как он начался. В целом это было хорошее начало уик-энда. Надеюсь, что он так и продолжится», — приводит слова Палмера пресс-служба «Рено».

В ходе пятничных практик Гран-при Бельгии Палмер показал 11-е и 10-е время.